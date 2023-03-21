إقصاء شبيبة الساورة من الدور التمهيدي للبطولة العربية

تعادل فريق شبيبة الساورة بهدف مقابل هدف أمام الضيف الكويت الكويتي ضمن تصفيات التأهل الأولى كأس الملك سلمان للأندية للأبطال.

و سجّل الهدف الوحيد لفريق شبيبة الساورة اللاعب الدوسن في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي كانت صعبة على طلو الخط بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران.

و بهذا خرج فريق شبيبة الساورة بقيادة المدرب مصطفى جاليت من الدور التمهيدي الأول للمنافسة العربية.

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