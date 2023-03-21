إقصاء شبيبة الساورة من الدور التمهيدي للبطولة العربية
بقلم عزيز طالبي
تعادل فريق شبيبة الساورة بهدف مقابل هدف أمام الضيف الكويت الكويتي ضمن تصفيات التأهل الأولى كأس الملك سلمان للأندية للأبطال.
و سجّل الهدف الوحيد لفريق شبيبة الساورة اللاعب الدوسن في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي كانت صعبة على طلو الخط بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران.
و بهذا خرج فريق شبيبة الساورة بقيادة المدرب مصطفى جاليت من الدور التمهيدي الأول للمنافسة العربية.
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