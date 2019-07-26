إقصاء صاحبة أعلى معدل وطنيا في “الباك” من التكريم بولاية النعامة

أقصيت المتألقة وطنيا “قصباوي سارة أسماء” مترشحة حرة في شهادة البكالوريا، من التكريم الولائي للتلاميذ المتفوقين بولاية النعامة.

علما أن الطالبة قصباوي سارة أسماء، شرفت ولاية النعامة والجزائر بمثابرتها ووجهدها وذلك بعد انقطاعها عن متابعة الدراسة الجامعة بعد تحصلها على معدل 15.74.

الذي لم يحقق حلمها الإلتحاق بكلية الطب، إلا أن الإرادة جعلتها تعيد شهادة البكالوريا لسنة 2019 كمترشحة حرة إلا أن جهدها وإرادتها لم يخيبها في الحصول على أعلى معدل وطنيا في فئة الأحرار.

المترشحة حصلت على معدل “18.80”، أليس من حقها أن تكرم في ولايتها وعلى المستوى الوطني…عندما تهدر جهود أبناء الجزائر.. لمن تقرأ زابورك.ياداوود؟؟