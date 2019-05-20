إقصاء كل من تأخر عن تسديد تكاليف الحج وإيداع ملفه الإداري

سيُحرم من أداء مناسك الحج كل فائز في القرعة أوحاصل على دفتر حج، تأخر عن تسديد التكلفة وإيداع الملف الإداري.

وأعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن حرمان كل من لم يباشر اليوم 20 ماي، عملية تسديد القيمة الإجمالية لتكلفة الحج

وكذا إيداع ملفه الإداري الخاص بالحصول على تأشيرة الحج، لدى المصالح المختصة بالدوائر الإدارية، حيث سبق للديوان تمديد الآجال سابقا.

وسيحرم أي متأخر عن تسديد هذه التكاليف والقيام بهذه الإجراءات، من أدار الفريضة ومرافقة البعثة الجزائرية إلى البقاع المقدسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك عديد الحاصلين على دفاتر الحج لم يسددوا التكاليف بعد، خاصة من الذين تحصلوا على هذه

الدفاتر خارج إطار عملية القرعة، عن طريق مسؤولين وبرلمانيين وغيرهم من الإطارات التي لها حصة محددة دون المرور على القرعة.