إقصاء كوثر وياسر بوعمر من الدور الأول لبطولة العالم للجيدو !

خرجت المصارة الجزائرية كوثر علال أقل من 78 كلغ من الدور الأول لبطولة العالم للجيدة الجارية بالعاصمة المجرية بودابست والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

فيما أقصي المصارع مصطفى ياسر بوعمر (- 100 كلغ) أمام البلغاري دانييل ديشيف في الدور نصف النهائي، وسقطت كوثر وعلال أمام الهولندية غيسجي ستينويس بالنقطة الكاملة بعد صراع دام 2 دقيقتين و05 ثواني فقط.

وستختتم المنافسة الفردية للجزائر يوم غد السبت بدخول سابع وآخر ممثل وطني في المونديال. ويتعلق الامر بصونيا عسلة، المعفاة من الدور الاول في المجموعة الثالثة، لفئة اكثر من 78 كلغ .

وتدخل مباشرة الدور الثاني ، امام الفائزة من المنازلة التي ستجمع البوسنية بورجانة مارجناك والمجرية مارسيدس سيجت فاري.

وبعد ستة أيام من المنافسة، كان الجزائري وائل الزين (66 كلغ) الوحيد الذي التحق بالدور الثالث في الوقت الذي أقصي فيه بقية المصارعين الجزائريين.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد بسبعة مصارعين (أربعة رجال وثلاث سيدات).