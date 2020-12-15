إقصاء لاعب تنس جزائري مدى الحياة لمشاركته في ترتيب المباريات!

رئيس اتحادية اللعبة يؤكد بأن أيمن يخلف أوقف خارج عهدته

كشف صحيفة “آل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن “لجنة النزاهة” التابعة للاتحاد الدولي للتنس، أوقفت لاعبا جزائريا يدعى “أيمن يخلف” مدى الحياة.

وقالت ذات الصحيفة، إن “لجنة النزاهة” وجهت لصاحب 23 ربيعا، 10 مخالفات لقواعد مكافحة الفساد، من بينها 4 في التلاعب في نتائج المباريات، ومنها حالتين كان يبحث فيها عن ترتيب نتيجة المباراة وحثّ منافسين على التراخي للخروج بنتائج متفق عليها سلفا.

وأدين لاعب التنس الجزائري أيمن يخلف بـ 3 حالات لم يبلغ فيها عن “الفساد”، إلى جانب تهمة واحدة بعدم التعاون في التحقيقات، وفي المجموع أربع تهم.

وفضلا عن إقصائه من المنافسات الرسمية مدى الحياة، تم تغريمه بـ 100 ألف دولار. وكشفت “لجنة النزاهة” في بيان لها بخصوص هذه القضية:”سيتم حرمان أيمن يخلف نهائيا من المنافسة أو حضور أي فعاليات تنظمها هيئات التنس المختصة اعتبارا من 11 ديسمبر”.

للإشارة، فقد أوقف يخلف على ذمة التحقيق منذ سنة 2018، كما لم يشارك في أي منافسة منذ تلك الفترة، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي للتنس الأحكام النهائية المذكورة في حقه.

هذا واتصلت “النهار” برئيس اتحادية التنس، محمد بسعد، للتحصل على بعض التفاصيل التي تخص عقوبة لاعب التنس الجزائري، أيمن يخلف، فصرح قائلا:”في حقيقة الأمر، اطلعنا على الخبر مثلكم عبر مواقع إخبارية، لأن الاتحادية لم يصلها شيء، لكن في حدود علمي، القضية قديمة وتعود إلى سنة 2018، تاريخ إيقافه، وهي خارج عهدتنا كرئيس حالي لاتحادية التنس، كما أن اللاعب مقيم في فرنسا وغير مسجل أصلا ضمن رياضيي التنس الجزائريين”.

وحول من يدفع الغرامة المالية المسلطة في حقه بـ 100 ألف دولار، أجاب:”شيء واضح أن يتكفل بها هو شخصيا”.