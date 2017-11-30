إقصاء ماندي  وبودبوز من منافسة كاس الملك !

أقصي فريق “ريال بيتيس” من منافسة كأس الملك الإسبانية أمسية اليوم بعد الهزيمة المفاجئة داخل الديار أمام فريق قادش من القسم الثاني بنتيجة 5-3.

وتلقت شباك “ريال بيتيس” 5 أهداف كاملة فوق أرضية ميدانه “ملعب بينيتو فيامارين”. في إطار الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا

وشارك الثنائي الجزائري “ماندي” و”بودبوز” بصفة أساسية طيلة الـ 90 دقيقة امام فريق قادش.

و سجل رياض بودبوز هدفا رائعا لفريقه “ريال بيتيس ” في الدقيقة الثامنة عن طريق مخالفة مباشرة.

وكان فريق بيتيس متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الـ 03 عن طريق اللاعب دافيد بارال، ليعدل رياض النتيجة في الدقيقة الثامنة.

إلا أن فرحة “بودبوز” لم تم طويلا حيث تمكن فريق “قادش” من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 عن طريق اللاعب دانيال روميرا.

وعدل النتيجة لصالح بيتيس اللاعب السابق لفريق برشلونة “كريستيان تيو” في الدقيقة الـ24.

وأضاف الزوار (قادش) الهدف الثالث في الدقيقة الـ24 عن طريق آيتور غارسيا، والهدف الرابع بأقدام دانيال روميرا في الدقيقة 41.

وعاد كريستيان تيو ليقلص الفارق لريال بيتيس في الدقيقة الـ 65، ليختتم لاعب قادش “إيفان كيستوجيفيتش” مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ78 معلنا عن تأهل فريقه إلى الدور الـ 18 من “الكوبا ديل راي”

وكانريال بيتيس قد فاز في لقاء الذهاب أمام قادش بنتيجة 3-2 خارج الديار