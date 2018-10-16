إقصاء مترشحي «الباك» المتأخرين في إيداع الملف الورقي..!

النهار تنشر تفاصيل الإعلان الخاص بالامتحانات الرسمية الثلاثة دورة 2019

امتحانات التربية البدنية لمترشحي «الباك» و«البيام» بداية من 21 مارس 2019

الانطلاق في التسجيل إلكترونيا عبر موقع»أوناك» إلى غاية 15 نوفمبر المقبل

يشرع، اليوم، المترشحون لاجتياز الامتحانات الرسمية «السانكيام والبيام والباكالوريا»، في التسجيل إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وهذا إلى غاية 15 نوفمبر المقبل، حيث سيتم إقصاء التلاميذ المترشحين للبكالوريا المتأخرين عن إيداع ملفاتهم الورقية في مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ التسجيل الإلكتروني.

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الإعلان الخاص بالتسجيل في الامتحانات الرسمية دورة 2019، ويتكون ملف التسجيل للمترشحين للبكالوريا من استمارة التسجيل الإلكترونية التي تسحب من موقع «أوناك»، ويصادق عليها طبيب بالنسبة للمترشحين الأحرار.

حيث يقرر الطبيب كفاءة المترشح من عدمها لاجتياز اختبار التربية البدنية والرياضية، وكذا نسخة أصلية للشهادة المدرسية و«لا تقبل النسخ المصورة» صادرة عن ثانوية عمومية أو خاصة معتمدة أو لشهادة التسجيل في البكالوريا من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أو شهادة تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي أو مستوى معادلا معترفا به بالنسبة للأحرار.

وكذا شهادة إصدار حوالة بريدية تسحب من الموقع، وكذا حوالة الدفع تسحب من مؤسسة التمدرس أو مديرية التربية، وشهادة الإقامة خاصة بالمترشحين الأحرار أو التابعين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وكذا ظرف عليه طابع بريدي يحمل العنوان الشخصي للمترشح خاص بالمترشحين الأحرار أو التابعين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وحسب الإعلان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقبل إيداع الملف على المترشح أن يتأكد جيدا من المعلومات المسجلة على الاستمارة، خاصة الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والشعبة، ثم يودع ملفه الورقي في مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ التسجيل الإلكتروني وإلا فإنه يلغى تسجيله ويعتبر غير مسجل.

ويتم ذلك على مستوى مؤسسة التمدرس بالنسيبة للمتمدرسين ومؤسسة التربية بالنسبة للأحرار والمركز الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد بالنسبة للمتشريحن التابعين له.

ويضيف الإعلان بأنه على المترشح أن يستعمل رقم المستخدم والرقم السري للدخول إلى الموقع من أجل التأكد من التسجيل أو سحب الاستدعاء، حيث يتم فتح الموقع من جديد في الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى غاية 14 فيفري 2019، وذلك لتأكيد التسجيل والتأكد ثانية من صحة المعلومات المسجلة.

وفي حالة وجود خطأ في هذه المعلومات على المترشح إبلاغ مؤسسة التمدرس بالنسبة للمتمدرسين أو مديرية التربية بالنسبة للأحرار التي تقوم بإرسال التصحيحات اللازمة إلى فرع الديوان الذي تتبعه.

وتجرى اختبارات التربية البدنية والرياضية بالولاية المسجل بها المترشح الحر لشهادتي «الباك والبيام» ابتداءً من 21 مارس 2019، إلى غاية 6 أفريل 2019 مساءً.

وعلى المترشحين الأحرار بما في ذلك مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التقرب من مديرية التربية التابعين لها لسحب استدعاءاتهم الخاصة باختبارات التربية البدنية والرياضية ابتداءً من 3 مارس 2019، وتسحب الاستدعاءات الخاصة باختبارات الكتابية من الموقع في حدود 15 ماي 2019.