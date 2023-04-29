إقصاء منتخب جنوب السودان من كان أقل من 17 سنة

كشفت لجنة تنظيم كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة عن إقصاء منتخب جنوب السودان من المنافسة الإفريقية الجارية فعالياتها بالجزائر.

كما قالت لجنة تنظيم كان أقل من 17 سنة، في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها، أنها ستذكر الأسباب الحقيقية وراء الإقصاء.

كما قالت بعض المصادر، أن منتخب جنوب السودان يملك لاعبين أكثر سنا من اعمارهم. والذي يبلغ عددهم 4 لاعبين.

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