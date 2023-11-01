إقصاء نجوم الخضر الصاعدين من قائمة أفضل لاعب إفريقي شاب!

خلت قائمة أفضل لاعب إفريقي شاب لسنة 2023، التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من الأسماء الجزائرية المتألقة في الساحة الكروية الأوروبية.

وفاجأت أعلى هيئة كروية في القارة السمراء، بإقصاء نجوم الخضر الصاعدين. في صورة فارس شايبي، الذي تألق مع تولوز الفرنسي الموسم الماضي، وفي الموسم الجاري في “البوندسليغا” ودوري المؤتمرات الأوروبي، بألوان آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما غاب الوافد الجديد على المنتخب، ونجم رين الفرنسي، أمين غويري. إلى جانب بدر الدين بوعناني لاعب نيس الفرنسي، وآيت نوري، الذي يقدم مستويات راقية في “البريميرليغ” مع وولفرهامبتون.

وأثارت خيارات “الكاف” بخصوص قائمة أفضل لاعب شاب في إفريقيا. جدلا واسعا، بغياب الأسماء الجزائرية الشابة، التي تتألق باستمرار رفقة أنديتها الأوروبية ومع المنتخب على حد سواء.