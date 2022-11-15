إقصاء وشطب السجل التجاري لموزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة في هذه الحالات

نشرت مديرية التجارة لولاية الجزائر اليوم بيانا تحذيريا لموزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة في حال عدم ضمان التموين بهذه المادة .

وأحسب بيان ذات فإنها تهدد موزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة بالإقصاء والشطب من السجل التجاري في حال عدم ضمان التموين بمادة الحليب.

وأضاف البيان أنه وفي إطار التموين المنتظم للسوق بالحليب المدعم وفرض احترام سعره المقنن، دعت مديرية التجارة لولاية الجزائر حسب بيان لها موزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة بضرورة ضمان التموين بالحليب.

ولهذا الأسباب قررت مديرية التجارة لولاية الجزائرمايلي:

بالنسبة لموزعي الحليب فيتوجب عليهم حسب المصالح ذاتها باحترام المسار المحدد لهم بموجب الخريطة الجديدة للتوزيع مع وجوب احترام سعر البيع المقنن، وإلاَ سيتم إقصاؤهم وتعويضهم بموزعين جدد.

بينما تجار التجزئة فيتوجب عليهم الإلتزام بالخدمة العمومية وضمان تسويق منتظم للحليب على مستوى محلاتهم، وتفادي رفض استلام الكميات المخصصة لهم تحت طائل الغلق لمدة شهر واللجوء إلى طلب شطب السجل التجاري في حالة التكرار.