إقــامــة لمــدّة أسبــوع في فنــادق أربــع نجــوم مقــابــل 50 ألــف فقــط

مجمع سياحة وفندقة اعتمد تخفيضات هامة لاستقطاب أكبر قدر من السواح

إقامة مجانية للأطفال دون سن الخامسة وتخفيضات تصل إلى 50 من المائة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 5 و12 سنة

قرّر مجمع سياحة وفندقة وحمامات معدنية، تقديم جملة من العروض الاستثنائية لفائدة الراغبين في قضاء عطلة الصيف في الجزائر، حيث يعوّل على استقبال ملايين المصطافين عبر شواطئه خلال موسم الاصطياف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المجمع أقرّ عروضا جديدة مغرية جدا، لا تتجاوز 50 ألف دينار بإقامة مقدرة بأسبوع كامل في فندق 4 نجوم، على غرار فندق الزيانيين بولاية تلمسان، حيث تم تقديم العديد من العروض.

وفيما يخص الإقامة لنهاية الأسبوع، فتقدر بـ7500 دينار لنصف إعاشة في غرفة فردية، وفي حال ما إذا كانت بإعاشة كاملة فتقدر بـ13 ألف دينار، أما بالنسبة للغرف المزدوجة فتقدر بـ12 ألفا و500 دينار لنصف إعاشة، أما في حال الإعاشة الكاملة فتقدر بـ16 ألفا و500 دينار.

وعلى الصّعيد ذاته، تم إقرار عرض الأسبوع الكامل، حيث يقدر بـ24 ألفا و500 دينار لنصف إعاشة، و42 ألف دينار للإعاشة الكاملة في غرف مزدوجة، فيما تقدر التسعيرة المغرية التي قدمها المجمع لأسبوع مع إقامة كاملة بـ58 ألفا و500 دينار.

وبالنسبة لمركّب الأندلسيات، تم إعتماد تسعيرة 4500 دينار لليلة واحدة، أما مركب القرن الذهبي فتم اعتماد تسعيرة 15 ألفا و500 دينار لشخصين مع نصف إعاشة لليوم الواحد، وبالنسبة للدخول اليومي للشاطىء، فحددت تسعيرة من 1000 إلى 2500 دينار إلى غاية العاشرة مساءً.

وبالنسبة للفنادق، فتم تحديد تسعيرة 31 ألف دينار فقط، لإقامة 7 أيام في فندق بوقارون بالقل في ولاية سكيكدة، أما في حال قضاء 5 أيام مع نصف إعاشة فتم تحديد تسعيرة 29 ألفا و900 دينار.

وللراغبين في استكشاف الطبيعة بولاية عنابة، فتم تقديم 4 عروض مغرية في فندق سرايدي لإقامة مقدرة بـ6 أيام، تشمل الإقامة في الغرف الفردية بتسعيرة 20 ألف دينار مع احتساب وجبة فطور الصباح، أما في حال نصف إعاشة فتقدر بـ27 ألفا و500 دينار، أما في حال الإعاشة الكاملة فتقدر بـ35 ألف دينار فقط.

أما في حال الإقامة في الغرف المزدوجة، فتم اعتماد تسعيرة 27 ألف دينار مع احتساب وجبة فطور الصباح، أما في حال نصف إعاشة فتقدر بـ42 ألفا و500 دينار، أما في حال الإعاشة الكاملة فتقدر بـ57 ألف دينار فقط.

وبالنسبة للإقامة في الغرف الثلاثية، فتم اعتماد تسعيرة 37 ألفا و500 دينار مع احتساب وجبة فطور الصباح، أما في حال نصف إعاشة، فحدد مبلغ 60 ألف دينار، وفي حال الإعاشة الكاملة فتقدر بـ82 ألفا و500 دينار.

وللراغبين في قضاء العطلة في إقامة لشخصين، فتم تحديد تسعيرة 60 ألف دينار مع احتساب وجبة فطور الصباح، أما في حال نصف إعاشة فحددت بـ75 ألف دينار، فيما تقدر بـ90 ألف دينار للإقامة الكاملة.

وبالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 6 سنوات، فيتم تقديم وجبة فطور الصباح وإقامة مجانية، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 سنة، فيتم تقديم خصم مقدر بـ50 من المئة من تسعيرة البالغين.

ويتم منح ليلة مجانية إضافية لكل الراغبين في تمديد فترة بقائهم في الفندق بداية من اليوم الخامس من الإقامة.

وسطّر مجمع سياحة فندقة برنامجا ترفيهيا، وفقا للخطة المعتمدة من قبل وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، الذي أمر باستقطاب أكبر قدر من السواح الجزائريين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتقديم عروض ترفيهية في المستوى، لضمان خدمات سياحية كاملة.

فنادق انطلاقا من 4 آلاف دينار للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير الذي جمع وزير السياحة، أمس، مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي 100 فندق خاص، على تحديد تسعيرة تتراوح ما بين 4 و9 آلاف دينار للإقامة بنصف إعاشة ليوم واحد، مع التشديد على رفع مستوى الخدمات.

ومن المنتظر أن يعلن المجمع عن تخفيضات جديدة هامة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تندرج ضمن الاستراتيجة الجديدة المتبعة من قبله، القائمة على تعزيز السياحة في الجزائر، ودفع الجزائريين من جهة لقضاء عطلتهم في بلادهم عوض التوجه إلى أماكن أخرى، واستقطاب السواح الأجانب من جهة أخرى لتحسين مداخيل الجزائر، وتحويلها إلى قطب سياحي بامتياز بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها والمواقع السياحية التي تتوفر عليها من دون غيرها من الدول.