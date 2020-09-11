إقلاع طائرة تابعة للجوية الجزائرية نحو فرنسا لإجلاء المواطنين العالقين

الوطني
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إقلاع طائرة تابعة للجوية الجزائرية نحو فرنسا لإجلاء المواطنين العالقين
بقلم فوزية.م

أقلعت، اليوم الجمعة، طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية نحو فرنسا لعملية إجلاء المواطنين العالقين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الناطق الرسمي للجوية الجزائرية، امين اندلوسي، عن إقلاع الرحلة الأخيرة من المرحلة الرابعة لعملية اجلاء المواطنين العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال اندلوسي أن طائرة من نوع ايرباص 330 تحت رقم رحلة ah1004 اقلعت منذ لحظات من مطار الجزائر الدولي نحو فرنسا.

واضاف الناطق الرسمي للجوية الجزائرية أن الطائرة ستعود في وقت متأخر من مساء اليوم وعلى متنها المواطنين الجزائريين العالقين هناك.


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