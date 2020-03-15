إقلاع طائرة ثانية إلى المغرب لإجلاء الرعايا الجزائريين

أقلعت طائرة ثانية للجوية الجزائرية، اليوم الأحد، الى المغرب لاجلاء الرعايا الجزائريين.

وستقلع طائرة ثالثة نحو المغرب، على الساعة الرابعة و الربع مساء لاجلاء باقي الرعايا.

وقد وصلت الطائرة الأولى في حدود الساعة 4 صباحا، وعلى متنها 360 مسافر.

للتذكير، أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس السبت، تعليمات إلى وزيري الشؤون الخارجية والنقل، بإحصاء الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء في المغرب.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بالمسافرين الجزائريين العالقين، بمطار الدار البيضاء في المغرب، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من عملية الإحصاء التي شُرع فيها مساء أمس.