إقلاع طائرة ثانية إلى المغرب لإجلاء الرعايا الجزائريين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
إقلاع طائرة ثانية إلى المغرب لإجلاء الرعايا الجزائريين
بقلم نسرين محفوف

أقلعت طائرة ثانية للجوية الجزائرية، اليوم الأحد، الى المغرب لاجلاء الرعايا الجزائريين.

وستقلع طائرة ثالثة نحو المغرب، على الساعة الرابعة و الربع مساء لاجلاء باقي الرعايا.

وقد وصلت الطائرة الأولى في حدود الساعة 4 صباحا، وعلى متنها 360 مسافر.

للتذكير، أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس السبت، تعليمات إلى وزيري الشؤون الخارجية والنقل، بإحصاء الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء في المغرب.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بالمسافرين الجزائريين العالقين، بمطار الدار البيضاء في المغرب، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من عملية الإحصاء التي شُرع فيها مساء أمس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=790104

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com