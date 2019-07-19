إقلاع 9 طائرات عسكرية لنقل مناصري “الخضر” إلى مصر

أقلعت، صبيحة اليوم الجمعة، 9 طائرات عسكرية، من عدة مطارات وطنية بإتجاه القاهرة بمصر، لمناصرة المنتخب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، : “على تأهل الفريق الوطني الجزائري إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم، وتنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بنقل مناصري المنتخب الوطني، على متن طائرات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني”.

وقد أقلعت الطائرات العسكرية، كل من مطارات بشار، تندوف وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، بمجموع 315 مناصرا

ومطارات كل من ورقلة، وبسكرة، والوادي وغرداية وإليزي بالناحية العسكرية الرابعة بمجموع 450 مناصر،

وكذا من مطار تمنراست بالناحية العسكرية السادسة بمجموع 105 مناصرين، ليبلغ العدد الاجمالي للمناصرين الذين تم نقلهم 870 مناصرا.