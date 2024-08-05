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آدم وحواء

إقهر الفراغ وإستمتع بالحياة

بقلم نادية بن طاهر
إقهر الفراغ وإستمتع بالحياة
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كثير منا تواجهه أوقات فراغ تمر بصعوبة، وأحيانا كثير تمر دون استثمارها فيما ينفع، لذا نقدم لكم هنا أفضل طريقة لاستثمارها من خلال ما يلي:

1- إذا كنت طالبا ضعيفا فى عدد من المواد فيجب عليك استغلال أوقات الفراغ في تعزيز قدراتك، ونهل ما استطعت من المعلومات في هذه المواد لتحسن مستواك.

2- حفظ القرآن الكريم الذي من المؤكد أنه يمنحك طاقة إيجابية تحفزك دوما لما ينفعك، كما يمكن أيضا ممارسة الهوايات المفضلة، أو قليل من الرياضة.

3- استغل أوقات الفراغ في تعلم مهارات جديدة لأسلوب حياة ممتاز، وتنمية العقل بما يمكنه أن يساعدك للتألق والنجاح مستقبلا.

4- تستطيع المشاركة في المراكز التي تقوم بالعديد من الأنشطة التطوعية التي تفيد المجتمع المحلى، لتخدم مجتمعك وتشعر بالإنجاز الجماعي المفيد.

5- نجد الكثير من الطلاب يستثمرون أوقات فراغهم فى تحسين أوضاعهم المادية عن طريق العمل لمساعدة أسرهم في الإنفاق عليهم.

6- يمكن استغلال الأوقات التي لا تجد ما تفعل فيها فى زيارة الأقارب وصلة الأرحام وتوطيد العلاقات بهم.

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