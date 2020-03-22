إكتشاف أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة تميز الإصابة بفيروس كورونا، بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا كارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وأوضح الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، نيرمال كومار، لقناة “سكاي نيوز”، إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بالفيروس.

وقال الطبيب:”إن المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، قد يكون مصابا أيضا بكورونا”.

وأضاف المختص: “قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي”.

وختم قائلا: “هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا”.

وكانت الأعراض المعروفة للإصابة بالفيروس، تتراوح بين الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق، يضيف ذات المصدر.