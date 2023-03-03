إكتشاف إصابة بـ”جنون البقر” في البرازيل ودول تعلّق إستيراد اللحوم منها

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية إكتشاف حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري “جنون البقر”. رصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بارا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس، أنه تم التخلص من الحيوان. كما أن السلطات أجرت إختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة “غير نمطية” يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون. ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

وأكدت الوزارة أن الصين وإيران والأردن وتايلاند “أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل. كما فرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا”.

كم جهتها كشفت الوزارة اليوم الجمعة، أن حالة الإصابة المؤكدة بمرض جنون البقر “غير نمطية”. كما أن التحليل الذي تم بواسطة “المنظمة العالمية لصحة الحيوان”، أثبت الحالة غير العادية للإصابة. مضيفة أنها ستسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار في أسرع وقت ممكن.