إكتشاف العامل الرئيسي لتفشي فيروس كورونا

وصل فريق من العلماء إلى الكشف عن العامل الرئيسي المساهم بتفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لـ “كوفيد-19”.

ودرس العلماء تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية.

واستخدم الباحثون تجارب هيدروديناميكة، وتوصلوا إلى أن قابلية الفيروس للبقاء تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية.

وكذا الرطوبة النسبية المنخفضة بسبب ارتفاع معدل التبخر، وفي الطقس الحار مع الرطوبة العالية، لا يزال إحتمال إنتقال الفيروس التاجي مرتفعا.

وحسب الدراسة، فإن معدل التبخر والرطوبة في الهواء هو السبب الرئيسي لتفشي الفيروس.

الأمر الذي يبرر سبب إشتداد الوباء في شهر جويلية، في المدن المكتظة بالسكان حول العالم ذات المناخات الحارة والرطبة.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا عبر العالم 970 ألفا، فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة حتى الآن.