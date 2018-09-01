إكتشاف بؤرتين لداء الحمى القلاعية بغرداية

أفاد مسؤولي المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية اليوم السبت، بأنّه تم اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى القلاعية في الأبقار مؤخرا بمنطقتين بولاية غرداية.

وحسب ذات المصدر، فإنّ هاتين البؤرتين تمّ تسجيلهما ببلديتي العطف (35 حالة) ومتليلي (60 حالة).

وهي الإصابات المرضية التي تم تأكيدها من قبل المخبر الجهوي للبيطرة بالأغواط.

حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية للمكافحة والوقاية (الأمن البيولوجي) من أجل تطويق الداء وتفادي انتشاره من طرف المصالح البيطرية.

بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية والمربين مثلما أكد مسؤول المفتشية البيطرية بالنيابة الدكتور إسحاق كتيلة .

وتتمثل تلك الإجراءات على وجه الخصوص في وضع تحت المراقبة مستثمرتي تربية الأبقار.

بالإضافة إلى منع تنقل الحيوانات في المناطق الموبوءة والتجيير وتنظيف.

وتطهير المستثمرات من محلات وعتاد وغيره، وأيضا حظر تجميع المواشي وكذلك منع استعمال

الروث الحيواني وإحراقه بمواقع تواجده.

وأكّد ذات البيطري، أنّ هذا المرض محدود في البؤرتين اللّتين وضعتا تحت المراقبة.

وهذا بفضل تجنّد المفتشية البيطرية والسّلطات المحلية، موضّحا بالمناسبة أنّ الجهاز الوقائي للمراقبة الصحيّة والتحذير من الأمراض الحيوانية.

سيما منها الحمى القلاعية ساري المفعول منذ شهر أفريل المنقضي عبر مجموع بلديات الولاية.