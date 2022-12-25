إكتشاف بروتين يحافظ على خلايا القلب من الشيخوخة

توصل علماء أمريكيون في جامعة “سان دييغو” بكاليفورنيا في أمريكية، إلى إكتشاف بروتين يسمى “لامين سي” في عضلة القلب، مسؤول عن الحفاظ على سلامة بنية نواة وخلايا القلب.

وحسب التجارب التي أجراها العلماء في الجامعة، فإن تراجع مستويات هذا البروتين، يؤدي إلى تدهور وشيخوخة القلب.

وجرب العلماء، على مجموعة من الفئران المخبرية، حيث لاحظوا أن نواة عضلة القلب تتصلب أثناء عملية الشيخوخة الطبيعية.

وكشفت نتيجة التحليل الجيني للفئران، أن نسب بروتين “لامين سي” تتناقص مع التقدم في العمر. وهو ما ينطبق على قلب البشر أيضا.

وأظهرت النتائج أن هذا البروتين يساعد في الوقاية من شيخوخة القلب. ويقدم معلومات جديدة حول كيفية وصول عضلة القلب لمراحل عمرية متقدمة.

مما يساهم بدوره في إبطاء الشيخوخة، ويعطي أملا جديدا في إمكانية الوقاية منها. وذلك عن طريق استهداف مسارات تحفيز هذا البروتين.

ويأمل الباحثون مستقبلا أن يساهم هذا الاكتشاف العلمي في تقديم معلومات ثورية للتعامل مع مشكلات تنظيم ضربات القلب.