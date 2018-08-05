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إكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في مصر

فن وثقافة
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إكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في مصر
بقلم مصطفى.ق

أعلن مدير عام آثار محافظة الأقصر بمصر ، عن اكتشاف تمثال جديد لـ”أبو الهول”.

الاكتشاف جاء  خلال أعمال تطوير مشروع طريق الكباش الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك .

وقال إن العمل جار لرفع التمثال المكتشف، وهو عبارة عن جسم أسد ورأس إنسان.

موضحا أنه لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة نظرا لطبيعة البيئة التي كان موجودا فيها.

وأضاف أن وزير الآثار خالد العناني، وخلال جولة بالموقع، حث الزوار على زيارة طريق الكباش لمشاهدة التمثال المكتشف.

وقال مدير عام آثار الكرنك والمشرف على مشروع طريق الكباش، إن التمثال لم يسحب من مكانه، والعمل جاري على رفعه.


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