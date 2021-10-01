إكتشاف جثة إمرأة جزائرية مقتولة ومرمية بميناء تونس

عثرت البحرية التونسية على جثة إمرأة من جنسية جزائرية بميناء تونس. بعد إختفائها في ظروف غامضة منذ قرابة الشهرين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم إكتشاف جثة المرأة الجزائرية مقتولة ومرمية بالميناء بتونس. وهي متزوجة برعية تونسي وأم لطفلين. إختفت منذ قرابة الشهرين بعد عودتها لتونس.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد تشريح الجثة تبين من خلال الحيثيات الأولى أنها توفيت في 23 جويلية.. كما أمر وكيل الجمهورية بتونس بفتح تحقيق حول العثور على الجثة وأسباب الوفاة

من جهتها عائلة المرأة المتوفية طالبت بكشف تفاصيل الوفاة وملابساتها في ظل تضارب تصريحات الزوج.

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