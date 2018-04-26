إكتشاف جثة كهل في صحراء الوادي

لقي كهل يبلغ من العمر 53 سنة مصرعه في قلب صحراء الطالب العربي الحدودية بالقرب من ضريح بن دويم بولاية الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية تنقل مشيا على الأقدام حتى مكان الزيارة وأحس بأوجاع وطلب الماء.

وبعد مسيرة أمتار سقط مغشيا عليه متأثرا بالتعب نظرا لمرضه المزمن حسب مقربين.

في حين تم انتشال الجثة ونقلها للمؤسسة الاستشفائية بطالب العربي من قبل أعوان الحماية المدنية.

ومن ثم حوّل للمستشفى المركزي للتشريح لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة، لتفتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا في سبب الوفاة.