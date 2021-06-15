إكتشاف حالتي كورونا في تشكيلة المنتخب المحلي

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إكتشاف حالتي كورونا في تشكيلة المنتخب المحلي
بقلم يونس رزيق

كشفت التحاليل التي أجرتها العناصر الوطنية  اليوم الثلاثاء عن تواجد حالتي كوفيد19، ويتعلق الأمر بحارس المرمى توفيق موساوي والمدافع حمزة موالي، حيث تم تسريحهما من طرف الطاقم الفني ليبدآ العلاج.

وسيغيب الثنائي موساوي و موالي عن مباراة ليبيريا بعد فحصهما ايجابيا بكوفيد 19 و سيتم تعويضهما بلاعب مولودية الجزائر نبيل عمارة و الحارس تيدي بولهندي من نيس.

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