إكتشاف حالتي كورونا في تشكيلة المنتخب المحلي

وسيغيب الثنائي موساوي و موالي عن مباراة ليبيريا بعد فحصهما ايجابيا بكوفيد 19 و سيتم تعويضهما بلاعب مولودية الجزائر نبيل عمارة و الحارس تيدي بولهندي من نيس.