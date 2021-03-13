إكتشاف سلالة جديدة من كورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وحسب مجموعة ABS-CBN الإعلامية، فقد تم تسمية السلالة الجديدة من الفيروس التاجي بـ P.3.

وبلغ عدد الحاملين، لهذه السلالة الجديدة من الفيروس في البلاد لحد الساعة، 98 حالة.

كما أكدت وزارة الصحة في البلاد اكتشاف الحالة الأولى للطفرة البرازيلية “P.1″، لدى مواطن فلبيني عاد من البرازيل مؤخرا.

وحسب ذات المصدر، تملك الطفرتان P.3 وP.1 ، نفس الأصل، ولم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية اللقاح.

وعلى الرغم من اكتشاف P.3 لأول مرة في الفلبين، إلا أن منظمة الصحة العالمية “لا توصي بتسمية هذه الطفرة بالفلبينية”.