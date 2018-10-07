إكتشاف قبور من العصر البرونزي في الصين

أكتشف علماء جيولوجيا في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين مجموعة تضم 209 قبرا.

يعتقد بأنها تعود إلى فترة ما بين العصر النيوليتي المتأخر وبداية العصر البرونزي.

وذكر معهد الآثار المحلي في مقاطعة يوننان ان هذه القبور اكتشفت مؤخرا خلال أحدث عملية تنقيب في قرية جيانغبيان.

في ولاية تشوشيونغ ذاتية الحكم القومية يي.

إلا أن بعض القبور كانت تضم هيكلين عظميين متشابكين مع بعضهما البعض, وأخرى مفككة العظام.

وفقا لمراسم طقسية جنائزية معينة تُظهر أن المتوفين كانوا يدفنون بعد وقت طويل من موتهم.

وعثر في الموقع المذكور على أكثر من 1500 قطعة من الفخار و80 قطعة برونزية و168 قطعة حجرية و130 قطعة عظمية.