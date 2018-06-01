إكتشاف مذبحين غير شرعيين ببلدية بني تامو في البليدة  

تم أمس الخميس إكتشاف مذبحين غير شرعيين على مستوى بلدية بني تامو بالبليدة حيث عثر بهما على لحوم فاسدة .

وحسب مديرية التجارة لذات الولاية فقد داهمت مصالح التجارة بالتنسيق مع الدرك الوطني ومفتشية البيطرة بالمصالح الفلاحية مذبحين ببلدية بني تامو.

حيث كان ينشط أصحابهما بطرق غير قانونية كما تم العثور على كمية من اللحوم الفاسدة معدة ومهيأة للبيع والاستهلاك البشري

ويتعلق الاول بمذبح على مستوى مزرعة رقم 3 بحي ترقاوي، حيث تم حجز آلتين دمغ مزورتين كان صاحب المذبح يقوم بدمغ لحومه.

الى جانب حجز دمغ غير غذائي و لوزام ذبح من سكاكين وساطور.

كما حجزت ذات المصالح اثر هذه العملية على أحشاء بحجم 300 لتر بمبرد كان مملوء عن اخره كانت موجهة لتحضير النقانق و 40 جلد غنم بعد ذبح رؤوس ماشية سابقا.

إضافة الى 100راس غنم حية باسطمبل تنتظر الذبح تمت معاينتها من طرف طبيب بيطري حيث تم تقريطها واحصائها ووضعتها

وقد تم إتخاذ التدابير القانونية في حقه ليتم تقديمه فيما بعد للعدالة .

أما المذبح الثاني ببلدية بني تامو والمتواجد بحي بورقعة، فقد تم العثور به على لحوم حمراء مطبوعة بدمغ مزور وفاسدة.

وحسب معاينة الطبيب البيطري يقدر وزنها 800كلغ تم اتلافها اضافة إلى 300 كلغ من الاحشاء والرأس والأرجل البقري تم اتلافها.

وتم خلال هذه العملية حجز250 كلغ من لحم الضأن و50كلغ من لحم البقر وكمية مماثلة من لحم الديك صالحة للاستهلاك.

تم اعادة توجيهها إلى هيئة ذات منفعة عامة ممثلة في الهلال الاحمر الجزائري.