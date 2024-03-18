إكتشاف مذبح سري للأحمرة بعين الترك في وهران

تمكنت عناصر من المصالح البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران. من حجز كمية معتبرة من لحوم الحمير بمذبح على مستوى بلدية عين الترك.

المذبح السري الذي تم اكتشافه خلال خرجة مراقبة ميدانية لذات المصالح تم العثور بداخله على ذبائح، رؤوس احمرة وبقايا الذبح المتوزعة بعين المكان كانت بصدد التسويق إضافة إلى معدات الذبح َوالسلخ.

الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في القضية لمعرفة وجهة هذه اللحوم بالأسواق المحلية.