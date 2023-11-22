إكتشاف مذبح سري للديك الرومي بالخرايسية في العاصمة

تمكنت فرقة الابحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان ببلدية خرايسية بالعاصمة من إكتشاف عن مذبح سري للدواجن. مع حجز 1481 كلغ من الديك الرومي غير صالح للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني العملية تمت إثر معلومات وردت لذات لفرقة مفادها وجود مذبح سري للحوم البيضاء فاسدة يقوم صاحبه بذبح الدواجن من نوع الديك الرومي) بطريقة غير شرعية وبيعها بمستودع يقع بإحدى مزارع بلدية خرايسية بالجزائر العاصمة.

وعلى إثر ذلك تم مداهمة ومداهمة المكان بالتنسيق مع مكتب التجارة فرقة قمع الغش بدرارية، الطبيب البيطري للإدارة الإقليمية بالدويرة ومفتشية النظافة العمومية والبيئة.

أين تم العثور على المكان في حالة كارثية مع انعدام شروط النظافة خاصة وأنها موجهة للمستهلك كما أن صاحب المذبح لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

واسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص مع حجز 1481 كلغ من الديك الرومي مذبوح غير مفرغ، بقيمة مالية تقدر ب 146 مليون سنتيم إضافة إلى حجز معدات مستعملة في عملية الذبح.

وبعد عملية المعاينة من طرف المصالح الطبية البيطرية المختص، تبين إلى أن الديك الرومي المحجوز غير صالح للإستهلاك البشري ليتم إتلافه مع المعدات المستعملة في الذبح.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أكدت قيادة الدرك الوطني انه صاحب المذبح سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.