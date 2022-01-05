إكتشاف مذبح غير الشرعي اللحوم الحمراء “الحمير ” بتغنيف في معسكر 

تمكنت مصالح الدرك الوطني بدائرة تيغنيف في معسكر من العثور على مذبح غير الشرعي للحوم الحمراء موجهة للاستهلاك البشري. العملية مكنت من توقيف شخص رفقة إبنه حيث كانا يقومان بتسيير المذبح.

وحسب مصادرالنهار اونلاين تم العثور بإسطبله على راسين لفرسين ،امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة. بالإضافة إلى امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة.

كما تم ضبط على لحم الفريقين اللذان تم ذبحهما موجهة للاستهلاك البشري بوزن 880 كلغ. وكذا سكاكين كما تم العثور على لحم مفروم داخل الثلاجة موضوع في أكياس بلاستيكة بوزن 40 كلغ موجه موجه هو الاخر للاستهلاك .