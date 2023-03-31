إكتشاف مستودعات سرية لتكرير ورسكلة البلاستيك بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمسرغين في وهران من اكتشاف مستودعات سرية لتكرير ورسكلة مادة البلاستيك.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه بمزرعة مراح عبد القادر التابعة لبلدية مسرغين ليتم تشكيل دورية بالاستعانة بفرقة الأمن والتحري و مداهمة 3 مستودعات بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وقد أسفرت العملية النوعية لذات الفرقة إلى ضبط 19 طنا من البلاستيك وآلات لصهر تدقيق وغسل المادة التي كان صاحبها ينشط فيها بطريقة غير قانونية.