إكتشاف موقع أثري روماني بوادي الفضة في الشلف

تم مؤخرا اكتشاف بضواحي منطقة واد الفضة بالشلف آثار تعود للحقبة الرومانية، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مصالح الثقافة.

وأوضحت مديرية الثقافة، أن مصالحها تلقت الأسبوع الفارط مراسلة من السلطات المحلية لبلدية واد الفضة.

تفيد بعثور أحد الفلاحين بالمنطقة المسماة “السقاسيق” على بعض الآثار وهو ما استدعى تنقلهم لمعاينة هذه اللقى الأثرية.

عقب المعاينة الأولية شرعت اليوم فرقة مختصة من باحثي علم الآثار التابعين لمديرية الثقافة والمتحف العمومي “عبد المجيد مزيان”.

بمباشرة العملية الاستعجالية الأولى للحفاظ على الموجودات التي تعود حسب توقعاته إلى الحضارة الرومانية القرن الثالث للميلاد.

فيما يرجح أن يكون الموقع الأثري ورشة لصناعة الفخار.

وتم العثور على جرتي الدليوم وعظام رفاة خلال الحفريات الأولى، وكذا تواجد الموقع بالقرب من واد الفضة موازاة مع انعدام شواهد معمارية.

ومن المرجح ان يكون الموقع الأثري ورشة لصناعة الفخار إبان الحضارة الرومانية التي عمّرت بالمنطقة.

من المنتظر أن تتواصل عملية الحفريات الأولى الاستعجالية لاسترجاع الجرتين والرفاة.

على أن يتم إعداد تقرير خاص ومفصل يرفع للمركز الوطني للبحث في علم الآثار والسلطات الوصية.

بغية استفادة الموقع من عمليات دراسة أكبر قد تميط اللثام عن آثار جد مهمة.