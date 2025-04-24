إكتشاف ورشة سرية لتزوير النقود وحجز 277 مليون سنتيم بسطيف

تمكنت شرطة سطيف بأمن دائرة عموشة من إكتشاف ورشة لتقليد وتزوير العملة الوطنية. وتفكيك شبكة تتكون من 08 أشخاص.

العملية تمت بوسط مدينة خنشلة بعد تمديد إختصاص الضبطية القضائية. أين تم حجز 277 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة. واسترجاع 140 مليون سنتيم من عائدات التداول. بالإضافة كذلك إلى حجز أجهزة إعلام آلي ومعدات تستعمل في التزوير.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين الكبيرة بسطيف.

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