إكتشاف ورشة سرية لتصليح الأسلحة النارية والمتاجرة بالمهلوسات بأم البواقي

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي. من توقيف شخص مشتبه فيه في إنشاء ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية التقليدية والمتاجرة فيها. مع حجز سلاح ناري تقليدي و معدات وآلات مخصصة لذلك. إضافة إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة.

القضية جاءت في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة بأم البواقي الرامية لمكافحة كل أشكال الجريمة. و على إثر ذلك تمكن عناصر فرقة البحث والتدخلBRI من استقاء معلومة عملياتية مفادها قيام شخص على مستوى مسكنه العائلي الكائن بمدينة عين مليلة. بإنشاء ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية التقليدية والمتاجرة فيها.

على الفور وبتكثيف التحريات والأبحاث، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومكان الورشة، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين مليلة المختصة اقليميا. أين تم توقيف المشتبه فيه و بتفتيش محله التجاري “ورشة حدادة وتلحيم”، تم كشف جزء منه هُيـأ على شكل ورشة سرية بجميع المعدات والوسائل والمواد الأولية المستعملة في تصنيع الأسلحة النارية التقليدية. مع حجز سلاح ناري تقليدي (بوكاري) قيد التصنيع وماسورة لنفس السلاح. كما أفضى التفتيش أيضا إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 64 قرص و قارورة لأدوية مهلوسة من مختلف الأنواع و ثلاثة أسلحة بيضاء محظورة.

المشتبه فيه البالغ من العمر 59 سنة تم تحويله إلى مقر الفرقة، أين أُنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية “إنشاء ورشة سرية غير مصرح بها لتصنيع وتأهيل أسلحة نارية من الصنف الرابع تقليدية الصنع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وحيازتها لغرض المتاجرة بها دون سند شرعي. بالإضافة كذلك إلى حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة، ممارسة مهنة الصحة دون رخصة على درجة من الخطورة تهدّد الصحة العمومية. حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي قدّم بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.