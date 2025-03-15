إكتشاف ورشة سرية لتقليد العلامات التجارية بالعاصمة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التجميل، ومواد أولية وملصقات وعلب صغيرة وكبيرة مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكها بممارسة هذا النشاط.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه، وبناءً على معلومات مؤكدة، تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التجميل ومنتوجات معدة للتسويق.

وكذا مواد أولية وملصقات وعلب صغيرة وكبيرة جاهزة للتوظيب مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكها بممارسة هذا النشاط.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تفتيش الورشة الواقعة بالسمار بالتنسيق مع مصالح التجارة.

حيث تم العثور على كميات من المواد الأولية مجهولة المصدر والوسائل المستعملة في نشاط الورشة السرية.

كما مكّنت العملية من توقيف صاحبة هذه الورشة وتجميد نشاطها، مع حجز كمية من المواد والسوائل مجهولة المصدر. حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بأزيد من 700 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنية أمام الجهات القضائية المختصة.