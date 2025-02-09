إكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة البيضاء وتوقيف 5 أشخاص بعنابة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالتنسيق مع كل من فرقة التفويضات القضائية و فرقة البحث و التدخل، لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط ورشة سرية لصناعة الأسلحة البيضاء المحظورة.

ومكنت العملية من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة. مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية، سترتان ضوئيتان تستعملان للتمويه والإعتداء على الأشخاص.

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