إكتشاف ورشة سرية  لصناعة الأسلحة والقبض على شخصين ببشار

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، ببشار من إكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية و الأسلحة البيضاء وتم توقيف شخصين، حسبما علم اليوم الإثنين، لدى خلية الإتصال بأمن الولاية.

وقد إكتشفت داخل الورشة ببلدية بشار كمية هامة من الأسلحة المتمثلة خاصة في بنادق، مسدسات تقليدية، أسلحة بيضاء من سيوف

و سكاكين من مختلف الأنواع والأحجام علاوة على مجموعة من السواطير، كما أشير إليه.

وكان مالكا هذه الورشة اللذين يفوق عمرهما 40 سنة، يقومان بصناعة الأسلحة بطريقة غير شرعية، و من دون أن يكونا مقيدين في السجل التجاري مثلما ينص عليه القانون.

وتم إيداع المعنيين اللذين كانا يبيعان منتجاتهما للمتابعين قضائيا رهن الحبس المؤقت، في انتظار مثولهما أمام الجهات القضائية المختصة.