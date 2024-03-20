إكتشاف ورشة سرية لصناعة سوائل التنظيف بوهران

تمكنت عناصر من الغرفة الاقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات في وهران من اكتشاف ورشة سرية لصناعة سوائل التنظيف بطريقة غير شرعية.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بوجود مستودع خاص بانتاج سوائل التنظيف. حيث وبعد تنشيط عنصر الاستعلام واستيفاء كافة الاجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل الى المستودع السالف الذكر.

وبعد تفتيشها تبين ان مالك المستودع لا يملك رخصة ممارسة هذا النشاط. حيث تم حجز 9900 قارورة من مادة سائل التنظيف، و10 خزانات بلاستيك تحتوي على السائل.

وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات بجنحة استغلال منشأة مصنفة بدون رخصة.

وكذا عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، وعدم تعليق اللافتة الاشهارية واهمال النفايات الناتجة عن نشاط صناعي غير مخصص لها.