إكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد تنظيف مقلدة بالبليدة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة بالتنسيق مع أعوان قمع الغش بمديرية التجارة لولاية البليدة، من إكتشاف نشاط مشبوه لورشة سرية تقوم بإعداد مواد تنظيف مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة و عرضها للبيع.

العملية تمت بناء على إذن بالتفتيش و تمديد الاختصاص الصادر عن النيابة المختصة بعد الشكوى المقدمة من طرف الممثل القانوني للشركة ذات العلامة المقلدة، بعد ترويج مواد تنظيف مقلدة في الأسواق و المحلات وعرضها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطابقة للمادة الأصلية .

و بعد نزع عينات من جميع المواد الموجودة داخل الورشة السرية تبين أنها مواد تنظيف تحتوي على مواد كيماوية مجهولة وخطيرة قد تتسبب في مشاكل صحية.

ليتم على إثرها حجز عدد مهم من القارورات البلاستيكية المعبأة والمئات من الملصقات المزورة الخاصة بهذه الماركة التجارية المسجلة، والتي يشتبه في استعمالها في تسهيل عملية التقليد، بالإضافة إلى حجز براميل و صهاريج معبأة بمنظفات مجهولة المصدر ملونة، 20 كيلوغرام مواد معطرة تستعمل في تركيبة المنظف، 19 كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على 200 قارورة بلاستيكية مدون عليها العلامة المقلدة.