إكتشاف ورشة سرية لصنع الأقراص المهلوسة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران. من اكتشاف ورشة سرية لصنع الأقراص المهلوسة والمتاجرة بها.

وهي العملية النوعية التي تمت بناءً على معلومات تُفيد بوجود شخصين يقومان بانتاج وصنع وتخزين وترويج المؤثرات العقلية.

بعد استصدار إذن بالتفتيش ومداهمة منزلهما، تم العثور على ورشة سرية لصنع الأقراص المهلوسة. أين تم ضبط 957 قرصا من نوع إكستازي، 89 غ من الأقراص المفتتة. بالإضافة كذلك إلى 62 غ عجينة كمادة أولية، قالب من السليكون، 3 قواطع، قوارير خاصة بالتلوين وعلبة دواء نوع إيزوبتيل.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، بعد متابعته جناية إنتاج وصنع وتخزين وترويج المؤثرات العقلية.