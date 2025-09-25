إكتشاف ورشة لصناعة حلوى الأطفال “المصاصة” وإتلاف 2.5 طن بقسنطينة

تمكنت مصالح التجارة التابعة لإقليم حامة بوزيان في قسنطينة وعلى إثر خرجة ميدانية لأعوان الرقابة من اكتشاف ورشة تنشط كوحدة إنتاجية لحلوى مصاصة للأطفال. مع تسويقها دون سجل تجاري إلى جانب عدم إحترام إلزامية إعلام المستهلك.

وقد تم اقتطاع بعض المكونات لعرضها على المخبر، حيث تبيّن أن هناك بعض المكونات تخالف ماهو مسموح به. منها مادة “محلى السكارين” نسبته تتجاوز الحد الأقصى المسموح به. ليتم على إثرها السحب النهائي للكمية المقدرة بـ 1350.4 كلغ من هذا المنتوج “حلوى المصاصة” و إتلافها. وكذا 1195 كلغ من المادة الاولية التي تصنع منها هذه الحلوى بقيمة مالية تقدر بـ 1589400 دج.

وقد تم اتخاد الاجراءات القانونية ضد المخالف ، و اقتراح غلق الورشة و سحب المنتوج على مستوى السوق الوطني.

