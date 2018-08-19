إكتشاف 247 حالة سرقة للكهرباء بوهران   

تمكنت فرقة الطاقة بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز للسانية بوهران بناحية التوزيع بالغرب من اكتشاف 247 حالة سرقة للكهرباء.

وإسترجاع طاقة ضائعة بحوالي مليون كيلو واط ساعي بقيمة تقارب 5 ملايين دسنار جزائري حسب ما أعلنته هذه المديرية اليوم الأحد.

وبحسب البيان فإن الفرقة المكونة من أعوان محلفين و متخصصين قامت بتفقد بعض الزبائن أصحاب الإستهلاك المشكوك فيه.

الأمر مما أدى الى اكتشاف 247 حالة سرقة و إسترجاع طاقة ضائعة قدرت ب954.784 كيلو واط ساعي أي ما قيمته أكثر من 4.87 مليون دينارجزائري من الطاقة المسروقة.

زارت الفرقة منذ شروعها في العمل زارت فرقة الطاقة 604 زبون عبر 24 بلدية تابعة للمديرية حيث تمكنت من تحسيس أكثر من 329 زبون.

بالكيفيات المناسبة للإستهلاك العقلاني للطاقة من خلال تقديم نصائح و توجيهات حول طريقة استعمال الأجهزة المنزلية قصد تخفيض الفاتورة و كذلك تحسيس المواطنين حول أخطار استعمال هذه الطاقة و لاسيما الغاز الطبيعي.