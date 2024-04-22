إكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي

درس علماء الفلك الصور المأخوذة من تلسكوب “هابل” الفضائي وحددوا 632 كويكبا. وهذه الأجسام تدور في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري. ومن بين هؤلاء. كان 178 منها معروفا، وتبين أن 454 منها جديدة في مجال العلوم.

واستخدم العلماء في الدراسة خوارزميات التعلم الآلي، وأوضحوا أن “هابل” يدور في مدار الأرض ويغير وجهة نظره باستمرار. تتحرك الكويكبات أيضا في مدارها، ونتيجة لذلك، تبقى خطوط منحنية مميزة في الصور.

ومن خلال معرفة موقع التلسكوب وقياس انحناء الخطوط، تمكن علماء الفلك من تحديد المسافة إلى الكويكبات وشكل مداراتها. كما أكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيسمح لنا بفهم تطور النظام الشمسي بشكل أفضل.

ويعتقد أن الكويكبات هي حطام فضائي خلفه تشكل الكواكب قبل 4 مليارات سنة. والكثير منها لم يكتشف بعد. ولكن بمساعدة التقنيات الجديدة، يقترب علماء الفلك من رؤية مجموعات غير معروفة سابقا من كويكبات الحزام الرئيسي.