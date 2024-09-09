إكتشفوا أحدث إبتكارات Stream في معرض IFA برلين 2024

ستشارك بومار كومباني، تحت علامتها التجارية Stream، في المعرض المرموق IFA برلين، والذي سيقام من 6 إلى 19 سبتمبر 2024.

ودعت الشركة، عبر بيان لها، لاكتشاف أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في القاعة 22، الجناح 308.

وستعرض Stream في هذا العام، أحدث منتجاتها مع التركيز بشكل خاص على تلفزيوننا الجديد miniLED بتردد 144Hz.

ويقدم هذا الطراز سلاسة صورة استثنائية، مما يجعله مثاليًا لعشاق ألعاب الفيديو والمحتوى الديناميكي.

بالإضافة إلى هذه الابتكارات، سنكشف أيضًا عن أجهزة الـ Dongles الجديدة الخاصة بنا بنظامي Android وGoogle TV. والتي تمكن من تحويل أي تلفاز إلى تلفاز ذكي حقيقي. مما يوفر وصولاً سهلاً إلى مجموعة كبيرة من المحتويات عبر الإنترنت.

وتعتبر هذه المشاركة في معرض IFA برلين، فرصة فريدة لنظهر للعالم التزامنا بالابتكار، والجودة، وتجربة المستخدم.

وتم تصميم منتجات الشركة، لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة في مجال الترفيه الرقمي، مع دمج أحدث التقنيات.

وتتطلع الشركة، إلى لقاء شركائها وعملائها وزوارها لتبادل الأفكار حول هذه المستجدات ومشاركة رؤيتها لمستقبل الإلكترونيات الاستهلاكية.