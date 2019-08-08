إكتمال توافد الحجاج إلى مكة المكرمة اليوم الخميس

أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن توافد الحجاج، إلى مكة المكرمة، سيكتمل اليوم الخميس، وذلك تمهيدا للبدء في أداء شعائر الحج.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن المتحدث بإسم الوزراة، “منصور التركي”، قوله: “سيكتمل خلال هذا اليوم، السابع من شهر ذي الحجة، توافد الحجاج إلى مكة”.

وأضاف ذات المتحدث، إن الجهات العاملة، ستتكفل بنقل الحجاج، من مكة المكرمة، إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة للمبيت بها.

ثم سيعود الحجاج إلى منى، للإقامة بها يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، يضيف منصور التركي.

ويكتمل الحجاج رحلتهم، بالعودة لمكة لأداء طواف الوداع، ومن ثم العودة إلى اوطانهم، حسب ذات المتحدث.