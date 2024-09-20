إكسون موبيل عازمة على الاستثمار في الجزائر

عبر نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة في شركة إكسون موبيل الأمريكية، جون أرديل. عن تفاؤله بالعمل مع سوناطراك.

كما أكد عزم إكسون موبيل على الاستثمار فى الجزائر على المدى الطويل في قطاع الطاقة. بالنظر إلى المنظومة الجبائية البترولية المحفزة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين.

كما أكد التزام شركة إكسون موبيل في عملياتها باعتماد أحسن الممارسات في مجال حماية البيئة والتقليص من البصمة الكربونية.

من جهته، تطرق يوسف خنفر المدير المركزي للموارد الجديدة إلى القدرات الهائلة التي تزخر بها الجزائر. في ميدان الطاقات المتجددة والآفاق الواعدة المتاحة في هذا المجال.

كما أشار في السياق إلى الاستراتيجية التي وضعتها سوناطراك لتطوير الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح في مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد. وكذا البرنامج الطموح لتطوير الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والطويل.