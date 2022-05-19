إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج ومجموعة كاستيل تدمجان شركتيهما بالجزائر

أعلنت شركة إكواتوريال كوكا كولا بوتلينج (ECCBC) وكاستيل جروب عن توصلهما إلى اتفاق لبدء عملية دمج شركتيهما للمشروبات الغازية الجزائرية.

وينتج عن الدمج المقترح إنشاء شركة رائدة موحدة في السوق، والتي ستعتبر فيها شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج المالك الأكبر. والتي ستخدم أكثر من 87,000 نقطة بيع؛ وتخضع المعاملات لشروط معينة سابقة، بما في ذلك موافقة الجهات المختصة.

سيسمح الدمج المقترح للشركتين كلتيهما بجمع قدرات وخبرات كل منهما لدفع الأداء عبر إنشاء منصة مشروبات موحدة لخدمة السوق الجزائري. بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وزيادة القيمة للأطراف المعنية الرئيسية في نظام كوكاكولا. بما في ذلك المستهلكين والعملاء والموردين.

وتعد إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج شركة رسمية لتعبئة توزيع الكوكاكولا في 13 دولة في شمال وغرب إفريقيا. حيث تتمتع بتاريخ يدعو للفخر منذ أكثر من 30 عامًا.

كما تلتزم إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج بمواصلة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتوزيع محليًا. مع الحفاظ على التزامات قوية بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكل مجتمع تخدمه.

مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة في إفريقيا، وضعت كاستيل جروب بصمة صناعية في 21 بلدًا أفريقيًا. بصفتها شركة تملكها أسر، تعتبرمجموعة كاستيل قيمها الاجتماعية القوية وعلاقاتها الوثيقة مع شركائها وموظفيها حجر الزاوية لنجاحها.

وقال ألفونسو بوش، المدير التنفيذي لمجموعة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج، مصرحًا: “من خلال هذا الدمج. تؤكد شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج على التزامها تجاه الجزائر والقارة الأفريقية. نتطلع إلى الجمع بين شركتينا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية”.

وأضاف جيل مارتيناك، من كاستيل جروب: “يعد هذا الدمج جزءًا من مسار ريادة الأعمال. الذي اتبعته كاستيل جروب في الجزائر وإفريقيا لعدة عقود، وجزءًا من التزامها المحلي الراسخ. ويعتبر علامة قوية على النمو الديناميكي لكاستيل داخل الاقتصاد الجزائري ورغبتها في المساهمة في حيويته”.

وعمل بنك روتشيلد وشركاه بصفته الاستشاري المالي الوحيد لشركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج. وعملت شركة لاثام أند واتكنز بصفتها رئيس الاستشاريين القانونيين للشركة.

وعملت شركة ألنترا بصفتها الاستشاري المالي الوحيد لكاستيل جروب وعملت شركة لاكورت راكين تتار بصفته رئيس الاستشاريين القانونيين.

نبذة عن شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج

تعد شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج شركة تعبئة كوكاكولا في شمال وغرب إفريقيا. حيث تنتج وتسوق وتوزع العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم ومجموعة واسعة من المشروبات عالية الجودة. بما يشمل كوكاكولا وفانتا وسبرايت.

بدأت قصة شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج في عام 1989 في غينيا الاستوائية، قبل أن تمتد إلى بلدان أخرى. بما في ذلك غينيا كوناكري، وموريتانيا، جمهورية كابو فيردي، وغينيا بيساو، وغامبيا.

في عام 1997، أعيد تأسيس شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج كمجموعة لتكون بمثابة منصة للتقدم بمناطق جديدة، مثل غانا، والمغرب، والجزائر.

تعمل شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج اليوم في 13 بلدًا في أفريقيا. تفخر شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج بالمشاركة جنبًا إلى جنب مع مؤسسة كوكاكولا في مشروعات الاستدامة التي تركز على حماية البيئة. وتحسين الوصول إلى التعليم، ومياه الشرب، والرعاية الصحية؛ وتعزيز روح الريادة في مجتمعاتنا.

نبذة عن مجموعة كاستيل

أسس (بيير كاسيل) كاسيل جروب في عام 1949، بالتواجد في إفريقيا منذ عام 1966. مسترشدة بروحها الريادية، طورت وجودها في القارة على مر السنين لتصبح رائدة في سوق المشروبات الأفريقية.

دائمًا ما تكون كاسيل جروب على أتم استعداد لمزيد من التقدم. حيث تستثمر في أعمال تجارية، مثل صناعة الزجاج، وتشجع على تعزيز القطاع الزراعي (السكر، والدقيق، والذرة، إلخ).

لحرص كاسيل جروب على تشجيع رواد الأعمال الواعدين، منذ سبتمبر 2017. تدعم المجموعة المبادرات التي يقودها الشباب الأفارقة في مجالات الزراعة والأعمال التجارية الزراعية. والتي تعد ضرورية لتنمية الاقتصاد الأفريقي، مع صندوق بيير كاستل – العمل مع إفريقيا.