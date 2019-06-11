إلا بخروج الروح… تخرجين من حياتي

لقد منحني الله كل ما تحبه النفس البشرية، وهذا من فضله وكرمه، فأنا رجل وسيم وأحظى بإعجاب والقبول لدى بنات حواء.

لكنني لم أجد من تملأ قلبي وتستحوذ على مشاعري لكي أدخلها حياتي من الباب والواسع، ولن تخرج منه إلا بخروج روحي.

اسمي باديس، أنحدر من ولاية باتنة، مقيم بين فرنسا ومسقط رأسي، أبلغ من العمر 41 سنة، لم يسبق لي الزواج.

موظف مستقر أمتلك مسكنا في مدينتي، ولدي بيت جميل أيضا بفرنسا، أبيض البشرة وطويلة القامة، صاحب عيون خضراء جذابة.

غايتي ومنتهى أمنيتي التوفيق مع شابة جزائرية من أية منطقة في التراب الوطني.

تكتمل في وجودها فرحتي وسعادتي، لا يتجاوز عمرها 38 سنة، أقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي عاملة أو ماكثة في البيت.

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