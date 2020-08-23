إلتحاق الأساتذة والمعلمين بالمؤسسات التربوية اليوم تحضيرا لإمتحانات نهاية السنة

يلتحق اليوم الأساتذة والمعلمون بمناصب عملهم عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن.

وكان وزير التربية محمد واجعوط قد أمر مديري التربية عبر الولايات بتهيئة المؤسسات التعليمية وتنظيفها قبل 25 من أوت الجاري وتنظيم حصص مراجعة للتلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوضح واجعوط خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عبر تقنية التحاضر المرئي، أمس أن خصوصية المرحلة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا تستوجب مواجهة تحديات كبيرة يتعين على الجميع رفعها على أحسن وجه.

وأكد الوزير في ذات السياق، أن ثقته الكبيرة في قدرة ومهارة أفراد العائلة التربوية على تجاوز كل الصعاب والإضطلاع بالمهام النبيلة الموكلة إليهم.

للإشارة فإن أزيد من 450 ألف معلم معنيون بالإلتحاق اليوم بمؤسساتهم للتوقيع على محاضر الإستئناف بعد انقطاع دام ستة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.