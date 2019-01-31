إلتحاق “عوّار” بالخضر بيد “ديشان”!

لا يزال المُستقبل الدولي لـ”حُسام عوّار”، محل ضبابية كبيرة، في الجزائر وفرنسا، وهو الذي إلتقى بالناخب الوطني، جمال بلماضي مؤخرا.

وكشفت “فرانس فوتبول”، بأن مُحاولات “الفاف” مع مُتوسط الميدان الصاعد، ستسقط مُباشرة في الماء إن تحرك مُدرب “الديكة”، ديديي ديشان.

وأوضحت بأن الرجل الذي قاد “الزرق” للتتويج بـ”المونديال” كلاعب وكمدرب، إن قرر توجيه الدعوة لنجم “ليون”، فإن هذا الأخير سيُلبيها.

يُشار بأن صاحب الـ20 عاما يتواجد بصفة مُنتظمة مع شُبان “LES BLEUS”، ويمنحهم الأولوية على بلد أجداده، حاليا، على الأقل.